Tour d'Asperges opnieuw groot succes: 35.000 euro voor Beat Batten

Deze organisatie zet zich in voor de bestrijding van Batten, een erfelijke stofwisselingsziekte die zich bij kinderen kan openbaren.

Onder de coureurs waren onder meer Steven Rooks, Adrie van der Poel en Erik Dekker, die met tal van prominenten uit de regio Zuidoost-Brabant en daarbuiten een parcours van honderd kilometer aflegden. Ook toprenster Roxane Knetemann, dochter van wijlen Gerrie Knetemann, koerste mee. Met een gemiddeld tempo van pakweg 29 kilometer per uur en daarna nog een stevige eindsprint, zaten de deelnemers vanaf vertrekpunt De Jagershorst in Leende ruim drie uur en twintig minuten op de fiets. Tussendoor waren er twee pauzes, in Best en Bladel. Delen van de route zitten ook in de wielerklassieker 'Omloop der Kempen', die volgende week zondag op de agenda staat.

Beat Batten

Organisator Louis van de Waarsenburg uit Leende, in het dagelijks leven bestuurder van CTC Management Consultants, kon terugkijken op een meer dan geslaagde dag. ,,Een mooi bedrag voor Beat Batten, heerlijk weer voor de coureurs en geen enkele valpartij. Wat mij betreft een dag om in te lijsten." Onder anderen bestuursvoorzitter Jan Albers van Koninklijke Ten Cate N.V., tevens president-commissaris bij PSV, Simac-topman Eric van Schagen en de bekende Geldropse chirurg Cees-Rein van den Hoogenband reden mee in de toerklassieker, die al voor de 31e keer werd verreden. ,,En volgend jaar op 11 mei is editie 32", keek Van den Waarsenburg alvast vooruit.

Volledig scherm De Tour d'Asperges ging zaterdagmorgen om 09.50 van start. © Rik Elfrink