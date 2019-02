Touwtrekken aan de Verhulststraat

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Allereerst de foto van deze week. Touwtrekken in een speeltuin in Gestel. Is dit de speeltuin aan de Verhulststraat? Wie kwam daar vroeger en heeft er nog verhalen over? En wie staan er op deze foto? Wie het weet mag het zeggen. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onderaan dit artikel.

Volledig scherm Eindhovense gezinsverzorgers krijgen hun diploma in 1960 © Frans van Mierlo

Dienstbare meisjes

En dan de foto van vorige week. In 1954 deed het opleidingsinternaat van de Katholieke Gezinszorg een beroep op, zo schreef weekblad Rooms Leven, flinke idealistische meisjes van 19 jaar en ouder. ‘Onze Lieve Heer gaf jullie speciale talenten die jullie geschikt maken voor dit werk: Je drang tot naastenliefde, je blijmoedig karakter, je jeugdig idealisme, je warme hart, je huishoudelijke aanleg. Dit alles kun je gebruiken en dienstbaar maken voor anderen. Wees edelmoedig! Geef enkele van je beste jaren voor de vele gezinnen die in nood zijn.’ Er was in Eindhoven een flink tekort aan meisjes met de benodigde opofferingsgezindheid, ook omdat veel ouders hun dochters liever geld zagen verdienen in de fabriek.

Het beroep gezinsverzorgster ontstond na de oorlog. Meisjes die de moeder in een gezin vervingen als deze, bijvoorbeeld door ziekte, voor langere tijd afwezig was. Lau Kanen uit Veldhoven kan zich de meisjes in hun witte uniform en Wit-Gele Kruis-insigne nog goed herinneren. ,,In mijn jeugd heb ik met verschillende gezinsverzorgsters te maken gehad omdat mijn moeder enkele malen vrij lang in het ziekenhuis gelegen heeft. Lieve, vrolijke jonge vrouwen die er in hun frisse uniform ook leuk uitzagen. Op een enkele ben ik, hoewel nog een schooljongen, haast wel een beetje verliefd geweest.”

Kraamverzorgsters?

Maar even terug naar de foto's van Frans van Mierlo. Hij schreef er in 1960 bij dat het ging om de uitreiking van diploma's voor gezinsverzorgsters. Iets dat mevrouw Penninx-Vogels echter in twijfel trekt. ,,Ik sta niet op de foto's maar was er wel bij die dag.” Volgens de lezeres ging het om kraamverzorgsters van een opleiding in Vught. Een verhaal dat strookt met dat van lezer Pros Gijselhart die Thea van Biggelaar herkent tussen de dames op de foto. ,,In juli 1962 was ze ter ondersteuning in ons gezin toen mijn jongste broer was geboren. Ik kan me nog herinneren dat ze staande bij de eettafel aan het wachten was om de tafel af te ruimen wat bij ons voor een ongemakkelijk gevoel zorgde.”

Gezinsverzorgsters of kraamverzorgsters, in ieder geval dames die zorg droegen voor andere gezinnen. Iets waarvoor, zo schreef het Rooms Leven, Hij die de Vriend is van alle noodlijdenden ze rijk voor zou belonen.

Volledig scherm Touwtrekken in een speeltuin in Gestel © Frans van Mierlo

