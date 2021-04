Touwtrekken om chips: Philips wil voorrang

Er wordt eindelijk druk gevacci­neerd in het Cathrien, maar vreugde brengt dat niet: ‘Er liggen zelfs veertigers op de ic’

25 april Je zou misschien denken dat het reden is voor een feestje: dit weekend krijgt weer een deel van het personeel van het Catharina Ziekenhuis de langverwachte coronavaccins toegediend. Maar een feeststemming heerst er niet bepaald. Daarvoor is de situatie in het ziekenhuis te alarmerend. Verslaggever Jurriaan Nolles draait mee.