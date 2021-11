TPC Eindhoven Noord, een Tennis Padel Club van formaat

EINDHOVEN - Tennis Padel Club (TPC) Eindhoven Noord is per 1 januari 2022 de nieuwe naam van de fuserende tennisverenigingen Prinsejagt en Tegenbosch op sportpark Eindhoven-Noord

Waarom niet de krachten bundelen en samen naar de toekomst kijken? Zo’n vijftien jaar liggen de beide tennisverenigingen Tegenbosch en Prinsejagt gebroederlijk naast elkaar op het sportpark Eindhoven-Noord en wordt er al regelmatig samengewerkt. ,,Door de krachten te bundelen, ontstaat een sterke en gezonde fusievereniging”, zegt Ton Paulusse, voorzitter van Tegenbosch.

Ruim een jaar geleden zijn de eerste gesprekken gestart over een mogelijke fusie door de voorzitters John van der Made van Prinsejagt en Paulusse. Tijdens recente algemene ledenvergaderingen (ALV) hebben de leden van beide clubs het laatste woord gekregen. Een ruime meerderheid is voorstander. Per 1 januari 2022 gaan de clubs als één verder onder de naam: Tennis Padel Club (TPC) Eindhoven Noord.

Financieel gezond

Beide verenigingen zijn financieel gezond en hebben de laatste jaren groei meegemaakt. Tennissen was een van de sporten die ondanks de coronamaatregelen beoefend kon worden en bij Prinsejagt hebben de twee padelbanen voor nieuwe leden gezorgd.

,,Wij hebben veel energie gestoken in het behoud van de club en kijken nu naar de langere termijn. Padel heeft groei gebracht, maar wij hebben bijna geen tennisjeugdleden voor nieuwe aanwas en Tegenbosch wel”, zegt Van der Made. ,,We moeten inderdaad vooruit kijken. Het gaat nu goed met onze club, maar misschien zijn wij over een paar jaar kleiner en is padel groter. Wij hebben geen ruimte voor padelbanen.” vult Paulusse aan.

In plaats van elkaars ‘concurrenten’ te zijn, wordt de straks ruim 1800 leden tellende club een concurrerende vereniging in de regio met een breed aanbod van tennis en padel.

Vrijwilligers

Een ander aspect wat meegespeeld heeft om te besluiten te fuseren zijn de vrijwilligers waar de clubs op bouwen. ,,De vereniging is van en voor leden. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Straks hoeft het werk nog maar een keer gedaan te worden en dat legt minder druk bij vrijwilligers”, aldus Paulusse.

Tegengeluiden zijn er ook vanuit de clubs. ,,Er zijn zeker leden die het jammer vinden”, aldus Van der Made. Reacties als: de club wordt te groot, waarom veranderingen het is toch goed zo? Paulusse: ,,Het zal even wennen zijn, maar we hebben er vertrouwen in dat het een goed zet is geweest.”

De eerste toekomstplannen liggen al klaar. Er komen vier nieuwe padelbanen en het paviljoen van Tegenbosch wordt verbouwd als onderkomen voor TCP Eindhoven Noord.