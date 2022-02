Traditionele aftrap carnaval: Drie Uurkes Vurraf met publiek

Met 3 Uurkes Vurraf begint traditioneel het carnaval. Dit jaar een carnavalsjubileum, want het feest wordt voor de 33e keer georganiseerd. Het feest werd de afgelopen 28 jaar gehouden in hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Het hotel besloot er dit jaar mee te stoppen. ,,We zijn 28 jaar geleden als extraatje begonnen met 3 Uurkes Vurraf. Maar inmiddels is het zo gegroeid dat we ons afvragen of we nog in staat zijn zo’n groot evenement te organiseren.”