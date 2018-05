Training helpt statushouders op weg naar werk

EINDHOVEN - Samen met zijn teams van de Albert Heijn e-store in Acht successen vieren, manager operations Patrick van den Berg doet het graag en vaak. Bijvoorbeeld door ze te trakteren als klanten extra tevreden zijn over de afhandeling van hun online bestellingen. Sinds vorig jaar werkt ook Eissa Maghmoumeh (24) uit Syrië hier. ,,Een topmedewerker."

Onlangs heeft de e-store van Albert Heijn (AH) ook een tweede Syrische vluchteling aangenomen, via het werkgelegenheidsteam van de de gemeente Eindhoven. Statushouders met een baan, dat is een succes dat wethouder Staf Depla (PvdA, werk en bijstand) graag viert. Deze week was hij daarom op bezoek bij Van den Berg.

Depla zag in 2016 zijn plan om 50 Eindhovense statushouders aan ICT-werk te helpen stranden. ,,Maar nu krijgen we het steeds beter onder de knie", zegt Depla. ,,Sinds afgelopen zomer roepen we alle statushouders in Eindhoven op voor een gesprek. We screenen ze op vaardigheden en bieden een training en begeleiding naar werk." Inmiddels zijn er zo 300 individuele gesprekken gevoerd. In totaal 92 mensen volgen er nu een training, 22 zijn er bemiddeld naar parttime werk en 23 naar fulltime werk. Een deel van hen werkt nu via Manpower in de logistiek.

Depla is blij met werkgevers als Albert Heijn, die ook statushouders een kans geven. ,,Maar bij de selectie ben ik voor iedereen even streng", zegt Van den Berg. 'Allrounder' Eissa Maghmoumeh monitort nu onder meer de kwaliteit van het werk van 'orderpickers' in de e-store. ,,Het is niet makkelijk om aan goede mensen te komen. Wat je hier nodig hebt? Vooral plezier in het werk. Eissa heb ik zelf aangenomen. Eerst was hij wat verlegen. Inmiddels is het een topmedewerker. Met Pinksteren hebben we een AH-voetbaltoernooi in Gemert, en hij was de eerste die zich aanmeldde."