Trammelant in Eindhovense politiek naar aanleiding van avondklokrellen loopt met een sisser af

Bewoner verslaaf­den­hos­tel Boschdijk baalt van klachten: ‘Wij veroorza­ken al die overlast niet’

8 maart EINDHOVEN - Omwonenden van de Boschdijk in Eindhoven klagen steen en been over overlast, volgens hen veroorzaakt door verslaafden uit de opvang van Novadic-Kentron. ‘Grote waanzin’ vindt bewoner Jonny Vervoort. ,,We worden als vuil behandeld.”