Tramstraat Eindhoven tijdelijk afgesloten tijdens werk aan Vestdijk

Regio: harde zorgbezui­ni­ging Eindhoven onverstan­dig

21:21 GELDROP-MIERLO/EINDHOVEN - De rigoureuze manier waarop Eindhoven de kosten voor jeugdzorg in de hand wil houden is onverstandig. De gemeenten rondom Eindhoven en Helmond doen er in ieder geval niet aan mee.