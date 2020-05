Transavia gaat weer vliegen maar nog niet vanaf Eindhoven

Het zijn zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje waar de luchtvaartmaatschappij vanaf 4 juni weer op wil gaan vliegen. Landen die voor het uitbreken van de coronacrisis ook vanaf Eindhoven Airport werden aangedaan. Maar vooralsnog houdt Transavia de toestellen in Eindhoven in elk geval nog twee weken langer aan de grond. Dat zegt een woordvoerster desgevraagd.

Alleen op Schiphol worden de vluchten vanaf volgende week opgestart. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan dat door geleidelijke versoepeling van reisbeperkingen in Nederland en andere landen in Europa. Ook zou er bij klanten weer belangstelling zijn voor reizen.

Spanje

Over Eindhoven is door Transavia nog geen beslissing genomen. Per week zal onderzocht worden of en welke vluchten en extra bestemmingen hier de komende tijd aan toegevoegd kunnen worden. Volgens de zegsvrouw van de luchtvaartmaatschappij verandert de situatie per dag. Maandag werd bekend dat toeristen vakanties in Spanje kunnen boeken die na 30 juni worden gehouden. De huidige quarantaineverplichting geldt dan niet meer, liet de regering weten.