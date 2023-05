Transavia schrapt ruim 300 vluchten in juni om tekort aan toestellen, 106 vluchten vanuit Eindhoven

Met video Agent Peter is terminaal ziek, maar schiet nog één keer met scherp (en dat kan hij als de beste)

EERSEL/LIEROP- Zijn collega’s bij de politie verdachten Peter Daniëls (74) ervan dat hij zelfs aan zijn pyjamabroek nog een holster had hangen. Zo gek was de Lieropse agent op zijn collectie van 120 pistolen en geweren, waarmee hij tal van schietwedstrijden won. Maandagmiddag was Daniëls, die terminaal ziek is, nog een keer op de schietbaan in Helmond.