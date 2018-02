Transavia-vlucht van Las Palmas naar Eindhoven wijkt uit naar Amsterdam

In Eindhoven gaat Acht 'to the Future'

16:28 EINDHOVEN/ACHT - Het is net droog bij de start van de carnavalsoptocht in Acht op zondagmiddag om 13.08 met als thema 'Acht to the Future'. Het aantal inschrijvingen is weer meer dan vorig jaar. Yvette van der Schoot van Kracht op Acht, de organisator van de optocht: ,,Het is een heel breed thema, je kunt zelf invullen wat je wilt. We zijn heel benieuwd wat er mee gaat gebeuren".