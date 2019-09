Transavia weegt passagiers Eindhoven Airport bij wijze van experiment

Niet omdat Transavia nou zo benieuwd is naar het gewicht van zijn klanten. Nee, volgens een woordvoerster van de vliegmaatschappij gaat het er puur om, om het totaalgewicht van een vliegtuig beter in kaart te kunnen brengen. Met dat gegeven kan ook exacter de benodigde hoeveelheid brandstof worden bepaald. Hoe meer brandstof aan boord, hoe zwaarder het vliegtuig en dus hoe hoger het brandstofverbruik.

,,Samen met studenten van de UVA en TU Delft doen we onderzoek naar hoe we duurzamer en zuiniger kunnen vliegen", zegt de woordvoerster. ,,Eerder hebben we dit in juli ook al gedaan. Door zo exact mogelijk het gewicht te bepalen, kun je zuiniger vliegen.” Volgens de zegsvrouwe is het animo om mee te doen aan het wegen, groot. ,,In juli vond iedereen het prima om op de weegschaal te gaan staan en ook vandaag doet tot nu toe iedereen mee.”