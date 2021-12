Transjongen Luuk (16) vertelde de klas dat hij geen meisje, maar een jongen was: ‘Er viel een last van mijn schouders’

Luuk vertelt over zijn transitie omdat het vrijdag Paarse Vrijdag is, de dag van de diversiteit. Hij is mavo-examenkandidaat bij het Montessori College in Eindhoven. Vrijdag neemt hij, samen met de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers, een regenboog-zebrapad bij de school in gebruik. Dat pad getuigt van de diversiteit die de schoolgemeenschap van het Montessori kent.