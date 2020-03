Traumachirurg roept op om potentieel gevaarlijke activiteiten te laten zitten, capaciteit in ziekenhuis is hard nodig

Tijdens de weekenddienst in het Catharina Ziekenhuis behandelde Van Montfort een patiënt die verwondingen had opgelopen dankzij een ongeluk met een cirkelzaag. Een ander kwam binnen met botbreuken omdat hij had besloten om te gaan leren skeeleren. De boodschap van Van Montfort: laat potentieel gevaarlijke activiteiten even zitten. ,,Ga liever wandelen dan mountainbiken.’’