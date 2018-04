Traumaheli landt in Eindhoven na ongeluk: gewonde naar ziekenhuis

Op pad met drugs­af­val­rui­mers: 'Ze liepen met hun hondje door het zoutzuur'

7 april LEENDE - Maar liefst 135 blauwe en witte vaten staan netjes gerangschikt langs een zandpad, in de schijnwerpers gezet met twee grote bouwlampen. Daardoor is ook te lezen wat er op een groen bordje naast het pad staat: ‘Welkom in ’t Leenderbos’. Of dat al niet contrast genoeg is, bevinden we ons zo’n beetje in de achtertuin van de Achelse Kluis: thuishaven van gebed, spiritualiteit en speciaalbier.