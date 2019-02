Traumahelikopter geland voor ongeluk op A2 bij knooppunt Batadorp, N2 is dicht

Poll Discussie over fusie Nuenen gaat door, Son en Breugel expliciet genoemd als mogelijke fusiepart­ner

10:28 DEN BOSCH/NUENEN - Een gedwongen fusie met Eindhoven is afgewend, maar de discussie over de zelfstandigheid van Nuenen verdwijnt niet. In relatieve stilte is er recent onderzoek gedaan naar de toekomst van de gemeente.