Traumahelikopter landt op A2 bij Eindhoven na ongeluk met vrachtwagen

VIDEO Fietsen­stal­ling in lichter­laaie in Eindhoven: meerdere scooters en brommers verwoest

23 mei EINDHOVEN - In de Lichtstraat in Eindhoven is in nacht van zaterdag op zondag een fietsenstalling in brand gevlogen. In totaal zijn daarbij twaalf scooters en brommers beschadigd geraakt, waarvan enkele zeer zwaar.