Traumahelikopter naar ongeluk op rondweg Eindhoven

Eindhoven hijst onoffi­ciële rood-wit­te vlag van Belarus

14:38 EINDHOVEN- Bij het Stadhuis in Eindhoven wappert donderdag de vlag die symbool staat voor vreedzame democratie in Belarus (Wit-Rusland). De witte vlag met rode streep die in Belarus wordt gebruikt door de tegenstanders van het regime van Aleksandr Loekasjenko is gehesen vanwege het bezoek dat oppositieleider Svetlana Tichanovskaja donderdag en vrijdag brengt aan Nederland.