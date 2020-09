Trefpunt Groen Eindhoven: ‘Niet bouwen in groene gebieden. Punt’

EINDHOVEN - Trefpunt Groen Eindhoven is positief over de groene, klimaatneutrale, duurzame binnenstad voor iedereen die de gemeente schetst in de Verdichtingsvisie. Maar er ontbreekt ook nog wel wat, vooral aan concrete uitvoeringsregels, aldus de nieuwe coördinatoren Linda van Driel en Bram Meulenbeld.

,,De gemeente concentreert zich in de stukken vooral op nieuw groen, op de grond, op daken en aan gevels. We missen vooral aandacht voor het natuurhistorische groen, oude bestaande parken, plantsoenen en beekdalen als de Dommel. Die moet je beschermen én versterken", zegt Linda van Driel uit Best, een van de twee coördinatoren bij Trefpunt Groen Eindhoven.

Volledig scherm Eindhoven mooi weer langs de Dommel Anne Frank plantsoen © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Haar collega Bram Meulenbeld vult aan: ,,Wat ontbreekt in de visie en het Ontwikkelperspectief Centrum zijn concrete afspraken over projecten als het bovengronds halen van de Gender, over het verbreden van het Dommeldal en een nieuw park aan de Fellenoord. En zou je volgens ons moeten vastleggen dat we van de drie groene wiggen in de stad, Genneper Parken, Eckart en Strijp, inclusief de Wielewaal, afblijven. Daar moet je niet bouwen. Punt.”

,,De oevers van de Dommel zijn heilig. Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat aan de Stationsweg, aan de Dommel, werkgebouw Edge gebouwd gaat worden. Maar dat mag niet meer voorkomen. Zodat we mooie groene tegenhangers kunnen creëren voor de hoogbouw", zegt Van Driel. ,,Waar al die mensen die straks in de binnenstad komen te wonen, naar buiten kunnen gaan om lekker langs de Dommel of de Gender te wandelen.”

Volledig scherm Fietspad langs de Dommel in Genneper Parken in Eindhoven, vlakbij de Bennekel. © Michel Theeuwen

,,Anders haal je ook nooit die norm van 8 vierkante meter groen per nieuwe woning die de gemeente hanteert", valt Meulenbeld in. ,,Dat is 34 hectare groen die je nodig hebt. De gemeente telt nu daken en gevels mee, maar dat is toch iets anders dan parken en plantsoenen op de grond. Als je die wil realiseren dan moet je aan de Ring of aan de Dommel misschien wel panden slopen die geen cultuurhistorische betekenis hebben.”

Van Driel vormt met Bram Meulenbeld het nieuwe hart van de uitvoeringsorganisatie van Trefpunt Groen Eindhoven, het inmiddels erkende adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd zijn mening geeft aan de gemeente. Zij vervangen Joop van Hout (die tijdelijk uit de running is) en Lieke Stoffelen die een andere baan heeft gevonden. Het nieuwe duo is midden in de discussie aangehaakt.

Volledig scherm De nieuwe paden in de vorm van een gloeilamp (bolletje aan de bovenkant, onderkant een schroefdraad) die in het Gloeilampplantsoen in Eindhoven zijn aangelegd. © Michel Theeuwen

Wat volgens de twee coördinatoren ook ontbreekt is aandacht voor ecologische inrichting én beheer van de natuur. Het Gloeilampplantsoen noemen ze als voorbeeld hoe het niet moet. Dat is door de nieuwe eigenaar GEVA BV veranderd in een plantsoen waar de groeimogelijkheden van de bomen beperkt worden. ,,Op andere plekken zoals in het Philips de Jonghpark of de Aanschotse beemden is wel gekozen voor ecologisch beheer, waarbij dode bomen blijven staan en dood hout blijft liggen als leefplekken voor veel dieren", aldus Van Driel.

En het vele groen dat er straks in de binnenstad bijkomt, zal ook water nodig hebben. ,,Maar daar mag je niet het kostbare drinkwater voor gebruiken. Daar moeten we zuinig op zijn om te voorkomen dat de vraag te groot wordt. Daar kun je beter slim opgevangen regenwater voor gebruiken”, aldus Meulenbeld. ,,Of je kunt douche- en toiletwater van de vele mensen die er straks wonen hergebruiken. Water zat. De vraag hoe dat grijze water te zuiveren, is misschien ook een innovatieprikkel, voor de TU/e bijvoorbeeld”, aldus Van Driel.

Volledig scherm Archieffoto van de kop van het Eindhovensch Kanaal in Eindhoven. De vraag is of hier wel of niet een woontoren gebouwd zou mogen worden. © Ronald Otter

Bebouwing van het havenhoofd, de kop van het Eindhovensch Kanaal bij de Nachtegaallaan, ziet TGE niet zitten. Het idee van gemeentelijk supervisor binnenstad Winy Maas om ook daar een toren te laten bouwen, wijzen de coördinatoren af. ,,Dat verbreekt de verbinding tussen kanaal en Dommel, bijvoorbeeld voor de vleermuizen waarvoor dat een vliegroute is. En het zou ook de ecologische verbinding voor meer dieren onmogelijk maken”, aldus Meulenbeld.

Uitbreiding van achterban

Trefpunt Groen geeft bovendien nog enkele adviezen over mobiliteit (zo min mogelijk parkeerplaatsen en auto's), energie (hoge eisen aan voorzieningen) en educatie (ondersteun inwoners bij vergroening eigen tuin). ,,Het Trefpunt gaat steeds breder adviseren over ontwikkelprojecten in de stad", zegt Van Driel. ,,Daarom zoeken we ook uitbreiding van onze achterban, vooral met jonge mensen met expertise op allerlei terrein, zoals circulair bouwen, duurzame energie, waterbeheer, en dergelijke.”