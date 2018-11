Trefpunt Groen volhardt: geen brug over Dommel bij Mariënhage in Eindhoven

EINDHOVEN - Een nieuwe brug over de Dommel bij Mariënhage in Eindhoven wordt inzet van een zaak bij de Raad van State. Trefpunt Groen is het niet met het plan eens.

Trefpunt Groen volhardt in het verzet tegen de bouw van de veelbesproken brug over de Dommel in Eindhoven tussen Mariënhage en het NRE-terrein. De stichting stapt nu naar de Raad van State, in een poging bouw van die brug te voorkomen.

Coördinator Joop van Hout van Trefpunt Groen heeft dat gisteren laten weten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Haagse staatsraden zich zullen gaan buigen over het bezwaar van de Eindhovense stichting.

Eerder al protesteerde het Trefpunt ook al bij het Eindhovense college van B en W tegen het bruggenplan. Maar bij het college ving de stichting uiteindelijk bot. Daarom maakt de stichting nu de gang naar bestuursrechter in De Haag. Volgens de stichting brengt zo'n brug grote schade toe aan de ecologie in dit kwetsbare stukje groene natuur in hartje Eindhoven.

Belangrijkste bezwaar van de stichting tegen de bouw van een brug tussen Mariënhage en NRE-terrein is dat die moet komen in een stukje Eindhoven dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Brabant. In dit natuurnetwerk mag sowieso niet gebouwd worden, zo betoogt Van Hout namens het Trefpunt. Natuurnetwerk Brabant is een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dat is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn

Derde brug

Daarnaast wijst de stichting erop dat er binnen een straal van 400 meter van de plek waar de brug moet komen al twee bruggen over de Dommel liggen. Een derde brug is in de ogen van Trefpunt Groen dan ook helemaal niet noodzakelijk. En als er dan al een brug zou moeten komen, dan vindt de stichting het huidige ontwerp niet voldoende: dan moet de overspanning minstens 50 meter zijn, zodat flora en fauna in en om de Dommel niet worden aangetast.