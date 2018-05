Treinen rijden weer tussen Eindhoven en Weert na storing door defecte trein

blog Stigmama: te dik

20:31 Een paar eeuwen geleden waren vrouwen met rondingen het schoonheidsideaal, maar door de jaren heen is dat beeld veranderd. Destijds was het Rubensfiguur helemaal "je van het"; als je zo'n figuur had dan was je een vrouw met zeer weelderige vormen, zoals de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens ze graag schilderde.