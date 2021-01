Treinen stoppen weer op Eindhoven Centraal, direct begonnen met opruimen stationshal- en plein

EINDHOVEN - Medewerkers van ProRail, de NS en de gemeente zijn zondagavond nadat het rustig werd in de binnenstad direct begonnen met opruimen van de troep rond Eindhoven Centraal. Volgens manager Jos Walravens van de schoonmakers van Ergon is zondagavond voor middernacht al zo’n tachtig procent van de troep opgeruimd. Zondagavond laat werd het treinverkeer weer opgestart en maandag rijden treinen weer als gebruikelijk.

De situatie in de stationshal is nog verre van normaal. Veel kapot glas is opgeruimd, maar de schade die relschoppers zondag achterlieten is aanzienlijk. De grote ruiten aan de voorkant van het station zijn stukgegooid, net als veel glazen wanden en deuren. Sommige ruiten zijn maandagochtend met hout afgedekt. Maar aan alle kanten rond de centrumzijde van het station zijn nog stukgeslagen ramen te zien. De stationspiano, ook stuk, is weer overeind gezet.

Op het Stationsplein is de troep opgeruimd. Het wrak van de auto van ProRail, die volledig uitbrandde, is opgehaald. Ook de containers en andere dingen die in brand zijn gestoken zijn weggehaald. Veegwagens hebben onder meer het vele glas dat uit de pui is gegooid van straat geveegd.

Jumbo geplunderd

In de Jumbo City, het supermarktje in de stationshal, is het maandagochtend nog een troep. De deur is met een houten plaat enigszins dichtgemaakt, maar de schade binnen is nog goed te zien. Relschoppers braken de deuren open en grepen vanalles mee uit de schappen. Op video's is te zien hoe ze er vandoor gingen met blikjes drinken, koeken en uiteindelijk ook een kassa. Triomfantelijk werd deze op de grond gesmeten, waarna het geld van de grond werd geraapt.

Maandag gaat men verder met het opruimen van het station. Waarschijnlijk wordt in de loop van de dag meer duidelijk over de omvang van de schade.

