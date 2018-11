Treinen tussen Eindhoven en Weert rijden weer na aanrijding op spoor

‘De gemeente Eindhoven heeft óók een zorgplicht’

12 november EINDHOVEN - Waar moeten Eindhovense jongeren naar toe die door een ernstige vorm van autisme 24 uur per dag een begeleider in huis nodig hebben? Zorgokee stopt hiermee, vanwege de bezuinigingen van de gemeente Eindhoven. Maar wie zijn cliënten en de tien mensen op de wachtlijst over moet nemen blijft één groot vraagteken.