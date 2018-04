Treinreizigers opgelet: Dit weekend geen treinen tussen Tilburg en Boxtel en tussen Tilburg en Den Bosch

Vragen blijven na rap­port-Van Dijk

9:46 VALKENSWAARD - Bij het rapport over het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van het Valkenswaardse raadslid Ruud van Dijk zijn belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Kanttekeningen die een ander licht hadden kunnen - of moeten - laten schijnen over de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen.