Treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel hervat: reizigers werden na twee uur geëvacueerd uit kapotte trein

VIDEO Docu over jonge politicus Remco van Dooren; waarom al zo jong de politiek in?

15:09 EINDHOVEN - Filmer Sven de Laet uit Roosendaal volgde maandenlang vier jonge politici in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ook Remco van Dooren, nu gemeenteraadslid voor het CDA in Eindhoven werd gefilmd. Woensdag ging de documentaire in première in De Kring in Roosendaal.