Treinverkeer tussen Tilburg en Eindhoven weer op gang na aanrijding met hond

Antwerpen als voorbeeld voor Eindhoven­se jongens­pros­ti­tués

12:09 ANTWERPEN - De plek die ze in Eindhoven willen creëren voor jongensprostitués is geïnspireerd op het Boysproject in Antwerpen. 300 jongens zien hulpverleners er jaarlijks. Vooral omdat ze na vijftien jaar nog altijd zelf naar hen op zoek gaan in de parken en discotheken.