Trend: je eigen kerstpakket bij elkaar shoppen op de kerstfair

GGZ Oost Brabant is niet het enige bedrijf dat voor de kerstfair kiest. ,,De twee weken voor Kerstmis hebben we iedere dag een aantal kerstfairs", vertelt Roland van den Biggelaar, eigenaar van Company of Gifts. Dit bedrijf houdt zich onder andere bezig met het organiseren van de fairs. Joke en Ties Franssen (allebei 73) uit Boekel zijn vrijwilligers bij GGZ Oost Brabant. Samen zoeken ze hun kerstpakketten uit. ,,Ik wil eerst even een rondje lopen om te zien wat er allemaal is", zegt Franssen tegen haar man. Hij stemt in en de twee gaan op zoek.