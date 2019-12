Trend Zorg Eindhoven failliet; curator hoopt op doorstart

,,We kijken nu of de activiteiten op de een of andere manier kunnen worden voortgezet. Dat is te hopen voor het personeel en de patiënten”, zegt curator F. Dix uit Best. Hij heeft vrijdag het personeel toegesproken en inmiddels ook contact gelegd met de gemeente Eindhoven. Die regelt en financiert beschermd wonen in Eindhoven en de omliggende gemeenten, waaronder Veldhoven.