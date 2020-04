Trendbreuk: Eindhoven Airport gaat voortaan dividend uitkeren

Eindhoven Airport gaat met ingang van komend jaar dividend uitkeren aan de drie aandeelhouders van de luchthaven, waaronder de gemeente Eindhoven. Over de netto winst wordt dan maximaal dertig procent dividend uitgekeerd. Daarmee is sprake van een trendbreuk. Tot op heden bedroeg het dividend 3 tot 4 procent van de winst.

Of deze trendbreuk de aandeelhouders in 2021 al geld gaat opleveren, is nog voorlopig nog maar de vraag. Volgend jaar wordt dividend uitgekeerd over de winst van dit jaar. Door de coronacrisis vallen er ook bij Eindhoven Airport flinke klappen. Op dit moment ligt het vliegverkeer op de luchthaven al een tijdje zo goed als stil. Hoe hoog de schade uitvalt uiteindelijk uitvalt, hangt vooral af van de vraag hoe lang de crisis nog duurt.

14,3 miljoen euro

Mede daarom hebben de aandeelhouders, de raad van commissarissen en de directie van Eindhoven Airport woensdag besloten dat er over de winst van 2019 - meer dan 14,3 miljoen euro - voorlopig geen dividend wordt uitgekeerd. Behalve de gemeente Eindhoven (24,5%) zijn ook de provincie Noord-Brabant (24,5%) en Schiphol 51%) aandeelhouder in de Eindhovense luchthaven.

Die 14,3 miljoen euro netto winst over 2019 is even hoog als het resultaat in 2018, blijkt uit de woensdagmiddag door de aandeelhouders en commissarissen vastgestelde jaarrekening. De omzet in 2019 was 64,7 miljoen euro, bij een aantal passagiers van 6,7 miljoen. De omzet lag daarmee iets lager dan een jaar eerder, toen deze op 70,7 miljoen uit kwam.

Wens

Met het ingrijpend verhogen van het dividend gaat een al lang gekoesterde wens van de Eindhovense gemeenteraad in vervulling. De afgelopen jaren hebben de raadsleden Arnold Raaijmakers (PvdA) en Rik Thijs (GroenLinks en inmiddels wethouder) zich sterk gemaakt voor een substantieel dividend van het zeer winstgevende Eindhoven Airport.

,,Daarom ben ik ook erg blij met deze trendbreuk", reageerde de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) woensdagmiddag onmiddellijk na afloop van de via videoverbindingen gehouden aandeelhoudersvergadering. ,,Dit besluit doet recht aan de wens van de Eindhovense gemeenteraad”, aldus Steenbakkers, die namens de gemeente Eindhoven deelnam aan die bijeenkomst.

Toekomst