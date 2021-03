Treurig Treffinaterrein in De Bergen krijgt tijdelijke opfleuring

Commissa­ris van de Koning twijfelt ondanks klacht niet aan integri­teit van Eindhoven­se burgemees­ter John Jorritsma

13:34 DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een officiële klacht van de LPF in Eindhoven heeft commissaris van de Koning Ina Adema niet aan het twijfelen gebracht over de integriteit van burgemeester John Jorritsma. De burgemeester heeft geen gedragsregels overtreden in de kwestie rondom de zogenoemde moskeebrief van zijn voorganger Rob van Gijzel. Reden voor verder onderzoek is er daarom niet.