Triest einde voor 26-jarig Capella Vesperale

EINDHOVEN - Na bijna 26 jaar zou het Eindhovense Capella Vesperale nog twee concerten verzorgen, een in Waalre en de allerlaatste Festival of Nine Lessons & Carols op vrijdag 24 december in de Eindhovense Catharinakerk. Maar door beide concerten is noodgedwongen een streep gehaald.

Het zat Capella Vesperale al langer niet mee en heeft uiteindelijk de ongelijke strijd met corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen moeten opgeven. Maar het in Evensongs gespecialiseerde koor had feitelijk al langer moeite met het vinden van voldoende zangers voor deze specifieke Engelse muzikale traditie.

Liefde voor Engelse Evensongs

Bij de oprichting van het koor in 1997 vond een groepje mensen elkaar die allemaal een ding gemeen hadden. Hun liefde voor de Engelse Evensongs, meerstemmig gezongen kerkdiensten met aan beide kanten van het altaar zangers. ,,De Evensong was toen nog vrij onbekend in ons land en wij hoorden tot de eersten die ermee begonnen”, vertelt bestuurslid Gertruud Smit van het nu ter ziele gegane koor.

Oor voor Engelse kathedralenmuziek

,,Bovendien had Eindhoven met de Catharinakerk ook nog eens een prachtige kerk om deze typisch Engelse kathedralenmuziek goed te kunnen vertolken. En daar hadden de kerkgangers oor voor. Want tot na 2010 nam ons ledental alleen maar toe, tot zo'n 30 in onze topjaren. Genoeg om de Evensongs kwalitatief goed twee-korig te kunnen zingen.”

Een flinke uitdaging

,,Geweldig was dat altijd, maar ook een flinke uitdaging. Want met 10 Evensongs per jaar moest er evenveel keren een ander repertoire eigen gemaakt worden. Behoorlijk intensief dus.” Toch is het volgens Smit tot het laatst gelukt de kwaliteit van de muziek hoog te houden en zijn ook alle stemmen steeds vertegenwoordigd gebleven.

Quote We kunnen de kwaliteit niet langer blijven waarmaken Gertruud Smit, Bestuurslid Capella Vesperale

,,Maar doordat mensen toch afhaakten - zowel vanwege hun leeftijd, de hoge eisen aan de muziek en de gevolgen van Covid19 - zijn we te klein geworden om de kwaliteit te kunnen blijven waarmaken. Er hoeft er maar een uit te vallen en we hebben een probleem.”

Nachtkaars

En dat is precies wat er is gebeurd. Repetities en concerten konden lang niet doorgaan en toen zich na een concert in oktober verschillende zieken meldden, werd duidelijk dat er sprake was van onderbezetting die niet langer kon worden opgevangen. ,,Daarom besloten we te stoppen en zo te voorkomen dat Capella Vesperale zou uitdoven als een nachtkaars.”

Geen risico's

Dat dat nu toch gebeurt is verdrietig, maar het bestuur wil niet het risico nemen dat koorleden en publiek onbedoeld, direct of indirect besmet raken. ,,Bovendien zijn door de ziekmeldingen nu sowieso onvoldoende zangers beschikbaar om de muziek in haar volle schoonheid te laten klinken”, zo besluit Smit.