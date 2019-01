Trillende selfies met bekende YouTubers in Bijenkorf in Eindhoven

De vier dametjes controleren of de foto’s gelukt zijn. Dat is de reden van hun komst; een selfie met Joy voor op ‘insta’. Een handtekening hoeft bijna niemand meer. Waarom hebben ze net driekwartier in de rij gestaan voor een selfie met een YouTuber? “We zijn fan haar filmpjes en vanwege haar vrolijkheid.” Ook vinden ze bijzonder om iemand in het echt te zien die je alleen van filmpjes kent. Suzie Iding lijkt de rustigste van het tamelijk hysterische viertal. Misschien komt het omdat ze al eens bekende mensen over de vloer had toen haar huis als filmdecor fungeerde. Ze laat een filmpje zien van Frank Lammers onderuitgezakt op hun bank. Dat is dan weer geen reden tot consternatie in de vriendinnengroep. De bekende acteur uit Mierlo doet geen belletje rinkelen, tot ze vertelt dat ‘hij van de Jumbo is’.

Filmsterren van nu

Ook de makers op Youtube zijn vaak jong. Is het niet gek als jouw idool maar een paar jaar ouder is? Nee, zegt iedereen in de rij. Ze zoeken naar vloggers waarmee ze zich kunnen identificeren en filmpjes over hun interesses. En dat zijn voor veel meisjes de make-up filmpjes van Joy (16). Haar kanaal beautynezz heeft zo’n 600.000 volgers, Levy 90.000. Ook Sanne (10) en Meike van Eerd (13) uit Best volgen haar. Sanne: “Ik vind het leuk dat het niet altijd over hetzelfde gaat maar er veel variatie inzit.” Het is de eerste keer dat ze haar in het echt zien, en er valt meteen iets op. “Ze is heel klein. Dat zie je niet in haar filmpjes.”