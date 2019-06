Trof verdwaalde kogel Nuenenaar? ‘Mogelijk wel 1,5 kilometer verderop afgeschoten’

EINDHOVEN - De kogel die een Nuenenaar (50) zaterdagmiddag in zijn bovenbeen kreeg , kwam uit de lucht vallen. Mogelijk is het projectiel wel anderhalve kilometer verderop afgeschoten.

Terwijl hij over de Wolvendijk vanuit zijn werk naar huis fietste, voelde hij ineens een steek boven zijn knie. Hij stapte van de fiets en zette die nog even netjes op de standaard. Daarna ging hij in het gras zitten: Hoe de 50-jarige man uit Nuenen zaterdagmiddag ontdekte dat hij een kogel in zijn been had, zegt alles over het raadselachtige incident. Dit was niet het werk van een bewuste schietpartij, eerder van een verdwaalde kogel. „Hij is geraakt, niet beschoten”, is ook de zoon van het slachtoffer overtuigd.

Geopereerd

Drie dagen na het schietincident heeft de politie nog geen idee vanaf waar en met wat voor wapen de kogels zijn afgevuurd. Laat staan wie de trekker overhaalde en waarom. Maar dat de man uit Nuenen een willekeurig slachtoffer is, staat wel vast. Volgens zijn zoon gaat het goed met hem. „Mijn vader is geopereerd, de kogel is verwijderd en hij mocht zaterdagavond nog naar huis. Het gaat naar omstandigheden verrassend goed met hem. Hij heeft pijnstillers en moet rust houden.”

De vader heeft zelf geen verklaring voor de kogel. Toen hij over de Wolvendijk fietste, zag hij niks bijzonders volgens zijn zoon: „Geen knallen, geen hard voorbij rijdende auto of zo. Er was bijna niemand op straat.” Een bewoonster van een nabij gelegen huis heeft ook niks gehoord. Hetzelfde geldt voor verschillende bezoekers van volkstuinencomplex De Collse Tuin, dat pal aan het fietspad ligt.

Buiten hoorafstand

Dat niemand iets heeft gehoord, kan twee dingen betekenen: de schutter heeft een demper gebruikt of de kogels zijn een heel eind verderop (lees: buiten hoorafstand) afgevuurd. Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijke scenario, denkt wapendeskundige Jaś van Driel na het zien van een foto van een gevonden kogel en een schets van de situatie. De kogels lagen verspreid over de Wolvendijk over een afstand van vijftig meter. „Ik vermoed dat ze van een flinke afstand zijn afgeschoten, mogelijk wel 1,5 kilometer verderop.”

Welk wapen er is gebruikt is voor Van Driel op basis van de kogelfoto niet te zeggen: „De kogel heeft een paddenstoelvorm, dus ik denk dattie bijna loodrecht op de grond is gekomen. Door de grote afstand die de kogel heeft afgelegd, was de meeste energie verdwenen. Maar genoeg om een vleeswond te veroorzaken. Een kogel die met een Kalasjnikov is afgeschoten kan 4 kilometer ver komen en dan nog schade aanrichten.”

Feestvreugde

In bepaalde culturen (Balkan, Midden-Oosten, Zuid-Amerika) is het niet ongewoon om ter ere van de feestvreugde in de lucht te schieten tijdens bijvoorbeeld een bruiloft. Dat is levensgevaarlijk. De omlaag vallende kogels hebben sporadisch tot dodelijke slachtoffers geleid. Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang. „We houden rekening met allerlei scenario’s, ook met het scenario dat de kogels letterlijk van boven zijn gekomen”, aldus een woordvoerder.