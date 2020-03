Troost-tv met ‘Best of Live@ED’: van een piepjonge Navarone naar Nits en Niels Geusebroek en... Coronas

Wie traden er zoal op in de vijftig afleveringen van de reeks Live@ED? Peter Pan Speedrock, Navarone, Niels Geusebroek, Mozes & The Firstborn, Hanggai, Def Americans, Nits, Dirty Denims, Björn van der Doelen, Gerard van Maasakkers, Lady Aïda, Straf, Tim Akkerman, Iris Penning, Bart de Win, Maarten van der Zanden, The Reaction, Jeroen Kant, Adrian Crowley, La Bonne Espérance, The Galactic Lo-Fi Orchestra, The Hoodoo Monks, Quintijn Lohman, Eric van Dijsseldonk, Bells of Youth, Erwin Nijhoff, The Seasons, David Henry, BeApple, Rock ‘n Roll Circus, Town of Saints, Pip Utton, Liam Byrne, The Eindhoven Rockcity Rockopera, Shane Alexander, Richard Plukker, Roberto Alvarez, en jawel, de Corona’s (met onder meer een zomerhit die helaas nooit een zomerhit werd: Zolang we nog in leven zijn.)