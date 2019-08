Tropenrooster op veel middelbare scholen in Eindhoven en Helmond

Blije maar verhitte gezichtjes dinsdag aan de poort van het Huygens Lyceum in Eindhoven. De middelbare school was een van de vele onderwijsinstellingen in de regio met een tropenrooster. Om kwart over twaalf stroomde de school met 1120 leerlingen leeg. ,,Het is erg heet in de klas nu, je kunt je niet concentreren. En het stinkt naar zweet”, moppert Ruo-qi Kao. Ook haar vriendinnetje Meinke van der Schaaf is blij dat ze naar huis mag: ,,Dit moest vaker gebeuren.” Iwan van Ooijen en Kix van der Borne weten wel wat ze gaan doen vanmiddag. ,,Zwemmen en gamen. Huiswerk doen we daarna wel.”

Niet alle locaties van het Christiaan Huygens College hanteerden een tropenrooster. In de nog jonge gebouwen van VMBO Olympia en het Frits Philips Lyceum bleven de temperaturen dankzij het klimaatsysteem ruimschoots binnen de perken. Maar het Huygens Lyceum maakt gebruik van de voormalige gebouwen van het Sint-Lucas. De oudste gedeelten dateren van eind jaren zestig: ,,Het enige dat je kunt doen is zonwering dicht en ramen wijd open”, zegt directeur bedrijfsvoering Ria van Doorn.

Quote De omstandig­he­den waren niet verant­woord meer. In de bijgebou­wen liep de tempera­tuur op tot dik 34 graden Perry Vermeulen, OMO Scholengroep Helmond

De leerlingen van het Sint-Joriscollege in Eindhoven konden om 13.00 uur hun biezen pakken. ,,Op de begane grond gaat het misschien nog wel, maar boven -onder het plat dak- is het nu écht te warm”, weet woordvoerster Ingrid van Lint. Ook woensdag zal de maatregel hoogstwaarschijnlijk van kracht zijn.

,,De omstandigheden waren niet verantwoord meer”, zegt een woordvoerder van de OMO Scholengroep in Helmond, waar 1600 leerlingen van het Knippenberg College om 14.00 uur konden vertrekken. ,,In de bijgebouwen liep de temperatuur op tot dik 34 graden.” Mazzel hadden ook de leerlingen van het Augustinianum in Eindhoven. Dat wil zeggen: de groepen die ondergebracht zijn in een dependance aan de Otto Veniusweg. Het schoolgebouw op leeftijd geldt als tijdelijke overloop. Om 13.05 uur waren de lessen voor zo'n tweehonderd leerlingen ten einde. ,,Als het zó warm is dat je als docent continu met het zweet onder je armen moet werken, is dat niet productief meer”, zegt rector Marc van Dongen.

Dilemma

,,Het is altijd een dilemma; je grijpt in in de onderwijstijd", zegt rector Emmeken van der Heijden van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Net als op het Novalis College werden de lestijden hier ingekort tot veertig minuten.