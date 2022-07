Tropenroosters op scholen: ijsjes, insmeren en uitstel van de sportdag

REACTIE Van Nistel­rooij over de Champions Lea­gue-lo­ting van PSV: ‘We kunnen onze borst natmaken’

PSV lootte maandag AS Monaco voor de strijd om plaatsing voor de Champions League. Het is pas de eerste van twee hordes waar PSV begin augustus overheen moet zien te springen om bij de 32 teams te horen die dit seizoen in de A-divisie van Europa strijden. Trainer Ruud van Nistelrooij vindt dat het de zwaarst denkbare tegenstander was.

15:45