Trots op het straatnaambordje, ‘maar ik had liever mijn vader gehad’

EINDHOVEN - Normaal bezoekt Andy Wijzenbeek ieder jaar de dodenherdenking in Acht. Zijn vader Maan Wijzenbeek is een omgekomen verzetsheld waar een straat in Acht naar is vernoemd. Maar ook dit jaar is de herdenking alleen digitaal te volgen.

De Maan Wijzenbeeklaan is een van de straten in kerkdorp Acht die herinneren aan omgekomen verzetshelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vader van Eindhovenaar Andy Wijzenbeek (76) overleed vijf maanden voor zijn geboorte in concentratiekamp Auschwitz in Polen in januari 1944.

,,Mijn vader heb ik nooit gekend. Ik heb een fantastisch leven gehad, maar een vader heb ik echt gemist”, vertelt Wijzenbeek.

Maan Wijzenbeek, geboren op 17 mei 1909 in Den Haag, kwam naar Eindhoven met zijn vrouw, zoon en dochter. Maan kreeg een baan bij Philips als vertegenwoordiger. Hij was joods en zijn vrouw was katholiek. Zijn zoon Andy werd op 24 mei 1944 in Eindhoven geboren.

,,Mijn vader werkte voor een verzetsgroep. Hij heeft ondergronds gewerkt voor mensen uit zijn omgeving. Hij hield zich bezig met het vervalsen van voedselbonnen. In januari 1944 is hij opgepakt, weggevoerd naar Westerbork en toen naar Auschwitz. ”

Andy Wijzenbeek weet niet heel veel over zijn vader en heeft nooit gezocht naar zijn geschiedenis. ,,Mijn moeder vertelde niet veel over wat er gebeurd was. Dat heeft ze allemaal weggestopt. Het enige wat we weten is dat mijn vader verraden is door een arts uit Eindhoven. Maar waarom weten we niet”, vertelt Wijzenbeek. ,,Ik heb nooit gezocht naar meer informatie. Ik denk dat ik, net als mijn moeder, het heb wegstopt.”

Toen bekend was dat een straat in Acht de naam van zijn vader zou krijgen is Wijzenbeek ingelicht door de gemeente Eindhoven. ,,Het was een eer en ik ben er ook trots op, maar ik had liever mijn vader gehad”, zegt hij. Toen de woningen op de Maan Wijzenbeeklaan klaar waren is Wijzenbeek met zijn familie rozen gaan afgeven bij de bewoners, met de boodschap dat de nazaten van Maan hun veel geluk wensen.

Sinds 1995 houdt Acht iedere 4 mei een dodenherdenking bij het verzetsheldenmonument bij de Verzetsheldenlaan. Ieder jaar is daar nog familie bij van de omgekomen verzetshelden waar de straatnamen in Acht naar verwijzen.

Sinds een tiental jaren komt Wijzenbeek ieder jaar naar de herdenking in Acht. ,,Die twee minuten stilte mogen nooit weg. Het is het minimale respect voor mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Mijn vader is gestorven voor mijn vrijheid. Het is mooi om daar bij stil te staan en dat moeten we in ere houden.”

Voor het tweede jaar op een rij is het niet mogelijk om bij de herdenking aanwezig te zijn vanwege de coronamaatregelen. Vorig jaar verzorgde de Dorpsraad Acht, verantwoordelijk voor de herdenking, een livestream-uitzending. Dit jaar kregen zij hiervoor geen toestemming van de gemeente Eindhoven en is besloten om de herdenking op een onbekend moment op te nemen en uit te zenden op dinsdag 4 mei om 19.00 via acht.nl.