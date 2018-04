Trotse verzamelaars tonen hun apparaten tijden Vintage weekend in Eindhoven

Aanvoerder PSV/av (32) met ernstig hersenletsel in centrum Eindhoven gevonden, onduidelijk wat er is gebeurd

18:24 EINDHOVEN - De 32-jarige aanvoerder van amateurclub PSV-av is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond aangetroffen op de Hoogstraat in Eindhoven. De man uit Son en Breugel was buiten bewustzijn, en het is volkomen onduidelijk wat er met hem is gebeurd.