Truckbouwer MAN wacht fors banenverlies, bij DAF geen reorganisatieplannen

EINDHOVEN - DAF's concurrent MAN gaat een ‘significant aantal’ banen schrappen. Dat is volgens het Duitse bedrijf nodig om noodzakelijke investeringen in nieuwe technologie te kunnen dragen.

Volgens MAN vraagt een veranderende transportindustrie met ontwikkelingen als elektrisch en autonoom rijden en digitalisering om een transformatie van het bedrijf. Het concern liet deze week weten met de vakbonden te overleggen over kostenbesparingen die de winstgevendheid moeten verbeteren. De Duitse krant Handelsblatt meldde donderdag ‘uit kringen rond het bedrijf’ dat tot 6.000 banen zouden worden geschrapt. Dat is een zesde van het totaal van 36.000 medewerkers.

Elektrische voertuigen

MAN is tot dusver de eerste grote Europese truckfabrikant die een dergelijke maatregel aankondigt. De Europese marktleider Mercedes meldde vorige maand zijn lopende kostenbesparingsprogramma te intensiveren. Als aanleiding noemde het Duitse concern zowel de wereldwijde teruglopende vraag naar trucks als de financiële last van investeringen in elektrische en zelfrijdende voertuigen.

‘Organisatie DAF efficiënt’

Bij DAF ‘zijn er op dit moment geen plannen voor reorganisaties', laat een woordvoerder van de Eindhovense truckbouwer in een reactie weten. ,,Wij kunnen niet in de keuken van onze concurrentie kijken, maar we weten wel dat de organisatie van DAF bijzonder efficiënt is.” DAF zegt de ontwikkelingen rond de energietransitie en digitalisering in zijn strategisch ontwikkelingsplan te hebben opgenomen.

MAN zou volgens het Handelsblatt in administratieve functies maar ook in afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling stevig willen snoeien. MAN zou nog veel te sterk zijn gericht op de ontwikkeling van dieselmotoren. De sluiting van een truckfabriek in het Oostenrijkse Steyr zou worden overwogen. Daar werken 2.300 mensen aan de productie van lichte en middelzware trucks, speciale voertuigen en cabines. MAN stelt zelf dat 'met name in indirecte’ - niet productiegerelateerde - functies banenverlies wordt voorzien.

In vergelijking met DAF heeft MAN een breder productenpakket. Vrachtwagens vormen het leeuwendeel voor het concern, maar het fabriceert ook bussen en bestelwagens. DAF concentreert zich op vrachtwagens en motoren, die deels ook hun weg vinden naar busfabrikanten.