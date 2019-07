Trucker die Helmonder doodreed ‘lette volstrekt niet op’

Radio

Gijs J., uit Meijel, snapt zelf nog niet hoe hij de waarschuwingsborden heeft kunnen missen. Misschien was hij bezig met zijn radio, hij hield van muziek maar dat heeft volgens hem niet langer dan een seconde kunnen duren. “Die ene seconde onoplettendheid van jou geeft mij levenslang”, zei een familielid namens de weduwe. Zelf was zij door verdriet overmand. Volgens de officier van justitie heeft J. een flink aantal seconden ‘volstrekt niet opgelet’. Hij zag de matrixborden niet, de file niet, de wagen voor hem niet en heeft niet eens kunnen remmen. Dat vond hij vooral voor een beroepschauffeur, met zo'n gevaarte achter zich, een erg kwalijke zaak. Waar de officier erg van schrok was de opmerking dat de trucker sinds het ongeluk veel achter zich kijkt, uit angst te worden aangereden. “Maar dit gebeurde vóór hem!”

Lege stoel

In andere zaken met een dode kunnen hoge straffen worden geëist. Nu is er ook ‘een lege stoel’ maar is jarenlange cel geen optie. Wel eist hij een jaar rijontzegging waarvan driekwart voorwaardelijk plus twee maanden voorwaardelijke cel. En omdat J. beroepschauffeur is, de maximale werkstraf van 240 uur. Advocaat Richard Bunge noemde het gebeurde tragisch maar ‘dit is iets wat elke chauffeur kan overkomen’. Daar was de officier het niet mee eens: ‘het heeft seconden lang geduurd’.