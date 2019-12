Trudo biedt daklozen tijdelijk winteropvang in woning De Bergen Eindhoven

300 parkeer­plaat­sen in Genneper Parken maken plaats voor 8000 m2 groen in Eindhoven

19:45 EINDHOVEN - In totaal 8000 vierkante meter groen komt er bij in Genneper Parken, rond de Tongelreep, bij de sportaccommodaties van Oranje-Rood en FC Eindhoven. Dat gaat ten koste van bijna 300 parkeerplaatsen; alternatief daarvoor is de nieuwe Park & Ride die gebouwd wordt aan de Aalsterweg.