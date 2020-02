Trudo gaat middeldure huurwoningen bouwen in Eindhoven

Een van die plekken zou zomaar het dak van het Veemgebouw op Strijp-S kunnen zijn. De corporatie Trudo heeft het plan voor het 'optoppen’ van het voormalige Philipsmagazijn aan de Torenallee weer uit de ijskast gehaald. Het gaat dan volgens Van Kroonenburg om huurwoningen die tussen de 720 en 850 euro per maand gaan kosten. ,,Die woningen bouwen ontwikkelaars en beleggers niet, die vragen al snel meer huur. Maar er is wel veel behoefte aan in de stad.”

Het is een van de belangrijkste actiepunten dit jaar, zegt Van Kroonenburg in een toelichting op het jaarplan voor 2020. Volgens hem wordt er momenteel druk overleg gevoerd met de gemeente en corporatie Wooninc. om de businesscase van de middenhuur rond te krijgen. ,,En om definitief te bepalen hoeveel woningen we waar en wanneer kunnen bouwen, alleen of in combinatie met Wooninc..” Wooninc. maakte begin december bekend dat er 138 miljoen euro is geleend voor het aankopen van middeldure woningen (in Waalre en Son en Breugel) en voor nieuwbouw op de locatie Schellensfabriek aan de Vestdijk, aan de Montgomerylaan en bij winkelcentrum Ardèchelaan in de Achtse Barrier in Eindhoven en op het Brabantiaterrein in Waalre.

Volledig scherm De Schellensfabriek aan de Vestdijk-Bleekstraat in Eindhoven; hier wil Wooninc./Stayinc. onder meer middeldure huurwoningen bouwen. © Michel Theeuwen

De woningen zijn volgens de directeur van Trudo bedoeld voor huurders die nu tussen wal en schip vallen: ze hebben net te veel inkomen voor een sociale huurwoning en te weinig om de almaar duurder wordende vrijesectorwoningen (koop en huur) te betalen. ,,Door de stijgende prijzen is het nu bijna onmogelijk voor iemand met een modaal inkomen om in Eindhoven te wonen”, aldus Van Kroonenburg.

De gemeente en de corporaties hebben dat al eerder aangekondigd. ,,Maar nu gaan we echt concreet doorpakken. We gaan de keuze maken om op plaatsen waar wij kunnen bouwen, ook deze woningen te bouwen.” Ook zou Trudo aan kunnen sluiten bij projecten van ontwikkelaars. Net zoals andere corporaties dat doen voor sociale woningbouw in projecten als VDMA, District E of Deken Van Somerenstraat.

Volledig scherm Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van woningcorporatie Trudo. © Jean Pierre Reijnen

Maar Wooninc. en Trudo kunnen de woningen praktisch niet zelf bouwen volgens de Woningwet. Zij moeten zich beperken tot woningen met een huur tot 720 euro en doelgroepen met een inkomen tot zo'n 38.000 euro. Wel kunnen de twee aan de slag met de duurdere huurwoningen via de speciaal daarvoor opgericht aparte organisaties Stayinc. en Trudo Holding. ,,We onderzoeken nu wat de holding kan lenen voor woningbouw. Want ik wil benadrukken dat deze middeldure huurwoningen bovenop de sociale komen, niet ervoor in de plaats", aldus Van Kroonenburg. Hij vertelt dat Trudo bovendien bekijkt of ze via een variant op Slimmer Kopen ook de iets duurdere woningen kunnen gaan verkopen. Nu ligt de maximumprijs nog rond de twee ton. Door die te verhogen, zouden ook iets hogere inkomens geholpen kunnen worden.

Volledig scherm Hoogbouw in Eindhoven: Haasje Over, sociale woningbouw in de hoogte, om Area51 te sparen. © VMX/Sint Trudo

In het jaarplan van Trudo staan verder dat de corporatie dit jaar aan ruim 700 sociale huurwoningen bouwt, waarvan er in 2020 183 opgeleverd worden, onder meer op Vredeoord. Het merendeel - in de woontorens Haasje Over en de groene Trudo Toren op Strijp-S - volgt dan in 2021.