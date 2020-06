Trudo investeert komende jaren 130 miljoen op Strijp-S in Eindhoven

Duidelijk is in ieder geval dat woningstichting Trudo nauw betrokken blijft bij de ontwikkeling van het creatieve district van Eindhoven, zegt directeur Theo van Kroonenburg. Zo blijft Trudo eigenaar en verhuurder van het bedrijfsonroerend goed, zoals het Klokgebouw, de Apparatenfabriek en het Veemgebouw. ,,Want we hebben wel gezegd dat verhuur niet ons hoofddoel is, maar ons werk hier is nog niet af. Trudo bouwt, verhuurt en beheert bedrijfsonroerendgoed ter ondersteuning van het wonen en de leefbaarheid. Maar het is nog te vroeg om die panden al af te stoten. Over vijf jaar kijken we weer verder.”