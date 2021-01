Trudo kiest op Vredeoord in Eindhoven voor gemengde wijk met CPO-groepen

Helft relschop­pers Eindhoven zit nog vast, jongste verdachte is 14 jaar

25 januari EINDHOVEN - De helft van de relschoppers in Eindhoven die zondag is aangehouden, zit nog vast. Dat bevestigt de politie maandagmiddag. Tot nu toe zijn er in totaal 62 mensen opgepakt. De jongste verdachte die is aangehouden is 14 jaar, de oudste is 56.