Trudo pakt leegstand aan in Vershal op Strijp-S in Eindhoven; Albert Heijn wordt drie keer zo groot

Hennie Bordat is vijftig jaar zwemvrij­wil­li­ger bij ORO: ‘Als een vis in het water’

DEURNE - Normaal huldigt zorginstelling ORO jaarlijks al haar jubilarissen in één keer maar dat kan niet omdat nog niet alle coronamaatregelen in de zorg losgelaten zijn. Hennie Bordat-van Aerle is nu de uitzondering, maar zij is dan ook de eerste vrijwilliger die de mijlpaal van vijftig jaar bereikt.

5 april