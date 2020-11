Trudokerk in de steigers, maar open voor meer dan honderd mensen: ‘Willen hen de ontmoeting met God niet ontzeggen’

Zestig à zeventig bezoekers kwamen er elke zondagochtend om half tien naar de kerk aan het Trudoplein, het hart van oud-Strijp. Dat was vóór corona uitbrak. Nu mogen er maximaal dertig naar binnen. ,,Het is koffiedikkijken of de anderen weer terugkomen als er geen limiet meer is", zegt Nico van Dongen (68). Hij is al veertig jaar lid van het parochiebestuur. Eerst van het District Strijp, later van de parochie Sint Joris, die alle stadsdelen behalve Woensel omvat.