TU/e bouwt eigen quantumcomputer: ‘rekenkracht is gigantisch’

Eindhoven-Noord kan amper met een groene scooter op pad

13 oktober EINDHOVEN - Vierhonderd deelscooters bieden de verhuurbedrijven Felyx en GO Sharing aan in Eindhoven. Toch blijft de mogelijkheid om de scooters in Eindhoven-Noord te gebruiken en gratis te parkeren klein. Het aanbod in Eindhoven-Noord beperkt zich tot een aantal losse gebieden, bijvoorbeeld bij scholen of aan hoofdstraten.