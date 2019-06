TU/e Contest, wedstrijdje wereld verbeteren

Neem studententeam Core. Teamcaptain Dirk van Meer, student scheikunde, pitchte en overtuigde een volle zaal toehoorders en jury bestaande uit kopstukken uit het bedrijfsleven. Core gaat de strijd aan met e-waste, metalen, asbest, eigenlijk al het afval dat nu niet gerecycled kan worden en daarom naar arme landen wordt gestuurd. Van Meer en zijn 12 man sterke team starten daadwerkelijk in 2021 met de bouw van een reactor op het terrein van zinkfabrikant Nyrstar in Budel. In 2024 moet die in gebruik zijn. De contracten zijn er, de partnercontacten met Tata Steel, VolkerWessels zijn gelegd via de wedstrijd. Van Meer is nu al meer directeur dan student. Hij gaat een tweeledig probleem oplossen. ,,Wij gaan de concurrentie aan met dumpen van afval in China. Daarnaast is er het probleem van de metalen die op raken, maar we leven wel in de ‘metal-age’. We hebben het wel nodig.“ In de reactor wordt volgens een geheim innovatief proces, nagebootst uit de natuur, het afval versneld afgebroken en gesmolten. Het prijzengeld kan Core goed gebruiken in de ontwikkelingskosten.