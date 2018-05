TU/e dit weekend decor van filmopnames dramaserie

Terwijl in een van de kleine werkkamers opperste concentratie heerst voor de opnames, hangt zo'n honderd meter verderop in de collegezaal, die vrijdag als de wachtruimte fungeert voor zo'n 25 figuranten, de stemming van een tussenuur. Er wordt meegezongen met een karaoke-versie van Pokémon. De draaidag is al bijna voorbij, toch hebben sommige figuranten nog helemaal niets meegekregen van de set een stukje verder. Hun dag bestond vooral uit karaoke en samen filmpjes kijken van vallende panda's, vertelt een van de figuranten.

Kira was een van de studenten die wel een glimp opvangt van de set. Al speelde het grootste deel van de scene zich net buiten haar gezichtsveld af. ,,Nieuwsgierig probeerde ik steeds om het hoekje te kijken." De 16-delige dramaserie gaat over de gevierde strafrechtadvocaat Daniel Elias (Daan Schuurmans), tevens docent op de Universiteit, en begint met een scene waarin hij op een verlaten landweg onder de schrammen en het bloed ontwaakt maar zonder herinneringen. In het autowrak vindt de politie bloedsporen en de telefoon van zijn nichtje Anna van Leer (Gaite Jansen), die dezelfde nacht is verdwenen. Alles wijst naar Daniel als de belangrijkste verdachte. In de serie probeert zoekt hij een manier om zijn onschuld te bewijzen, ook al weet hij zelf niet of hij nu schuldig is of niet.