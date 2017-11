TU/e duikt in 'Deep learning'

Kanaaldijk-Zuid Eindhoven wil geen afvoerputje van stad worden

14:39 EINDHOVEN - Als het over de Vestdijk in Eindhoven gaat, is er in het stadhuis één zekerheidje: de Kanaalstraat en Kanaaldijk-Zuid moeten een groot deel van het verkeer naar en van de binnenstad opvangen. Maar de bewoners van de flats aan het Eindhovensch Kanaal willen niet dat het nog drukker wordt.